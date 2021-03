Morto Tavernier una vita per il cinema

(Di venerdì 26 marzo 2021) Cinzia Romani Diresse film di ogni genere. Ma niente Nouvelle Vague... Da un genere all'altro, senza un attimo di respiro. Perché delamava tutto, Bertrand, il regista, sceneggiatore e produttore di Lioneieri all'età di 79 anni a Sainte-Maxime, nella regione del Var. Passionale e diretto, era una grande firma delfrancese, oltre che intellettuale militante capace di denunciare le torture della guerra d'Algeria, o di difendere i diritti dei sans-papiers, senza rinunciare a combattere il Front National. Ad annunciare la scomparsa di tale autore impegnato che dal padre René, scrittore e critico letterario, aveva ereditato la vena combattiva - come atto di resistenza, Renéfondò la rivista Confluences in piena occupazione nazista, pubblicando Paul ...

Advertising

Agenzia_Ansa : E' morto all'età di 79 anni il regista francese Bertrand Tavernier. Ne ha dato notizia l'Istituto Lumière #ANSA - ilpost : È morto a 79 anni il regista francese Bertrand Tavernier - RaiNews : Dagli esordi alla regia come come assistente di Jean-Pierre Melville al Leone d'Oro alla carriera a Venezia nel 2015 - RassegnaZampa : È morto #BertrandTavernier, maestro del cinema francese - zuma2007 : E' morto Bertrand Tavernier. Il regista francese aveva 79 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Tavernier

Regista, sceneggiatore e produttore, Bertrandaveva 79 anni. Aveva trovato il successo con i suoi film interpretati da Philippe ...Forse non è mai stato un regista da amare, di quelli che si diventa puntualmente fan, ma di sicuro un ottimo uomo di cinema, nello studiarlo e successivamente farlo, che non si può non ...Precedente 1 2 3 4 5 6 7 8... 164 165 166 Successive ...