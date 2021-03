Mondiali | Martinez | «Il boicottaggio non è la scelta giusta» – VIDEO

(Di venerdì 26 marzo 2021) Roberto, ct del Belgio, ha parlato in conferenza stampa delper iin Qatar nel 2022 Roberto, ct del Belgio, ha parlato in conferenza stampa intervenendo sulla questione del rispetto dei diritti umani in relazione ai prossimiin Qatar. «La nostra posizione è molto chiara, non solo ora ma da qualche mese. Volevamo raccogliere tutte le informazioni disponibili dalle istituzioni che si occupano di diritti umani. Ne stiamo discutendo internamente e i ragazzi hanno le idee chiare». Leggi su Calcionews24.com

Advertising

aline_martinez_ : RT @Vivo_Azzurro: #WCQ ?? ? FINALE #Italia vs #IrlandaDelNord 2??-0?? ?? #Berardi 14’, #Immobile 39’ ?? A #Parma gli #Azzurri conquistano i… -

Ultime Notizie dalla rete : Mondiali Martinez

Tuttosport

Roberto, ct del Belgio, ha parlato in conferenza stampa del boicottaggio per iin Qatar nel ...... valevole per la prima giornata del Gruppo I delle qualificazioni, non verrà trasmesso in ... In cabina di regia Rebes e Pujol e sulle corsie lateralie Cervos. In attacco tandem ...Roberto Martinez, ct del Belgio, ha parlato in conferenza stampa del boicottaggio per i Mondiali in Qatar nel 2022 ...Il tecnico del Belgio interviene sulla questione del rispetto dei diritti umani in relazione ai prossimi Mondiali in Qatar.