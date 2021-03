Milan: brand in forte ascesa in Italia e nel mondo (Di venerdì 26 marzo 2021) Secondo i dati forniti da YouGov Sport, il Milan ha fatto registrare il suo brand in forte ascesa nei mercati nazionali e internazionali. La classifica è stata stilata tramite uno schema di sei fattori ben definiti. Milan: Emerson Royal primo obiettivo per la fascia destra Milan: miglior brand in Italia? Lo studio conseguito da YouGov Sport, come detto in precedenza, tiene conto di sei fattori ben definiti. Questi sei fattori sono: -impressione su giocatori e allenatori -percezione della gestione -cultura del tifo -tradizione -qualità del gioco -successo del club Il Milan può certamente contare sul grande appoggio dei tifosi orientali, complice anche il breve periodo di presidenza cinese. Il fattore più ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 26 marzo 2021) Secondo i dati forniti da YouGov Sport, ilha fatto registrare il suoinnei mercati nazionali e internazionali. La classifica è stata stilata tramite uno schema di sei fattori ben definiti.: Emerson Royal primo obiettivo per la fascia destra: migliorin? Lo studio conseguito da YouGov Sport, come detto in precedenza, tiene conto di sei fattori ben definiti. Questi sei fattori sono: -impressione su giocatori e allenatori -percezione della gestione -cultura del tifo -tradizione -qualità del gioco -successo del club Ilpuò certamente contare sul grande appoggio dei tifosi orientali, complice anche il breve periodo di presidenza cinese. Il fattore più ...

