Maria Elena Boschi si racconta a Verissimo: “Con Giulio Berruti sogno di diventare mamma” (Di venerdì 26 marzo 2021) Ai microfoni del talk show Verissimo Maria Elena Boschi rivela il sogno di diventare madre Domani, sabato 27 marzo, in esclusiva a Verissimo l’onorevole Maria Elena Boschi si racconta in un’intervista ritratto. Parla dell’amore nei confronti di Giulio Berruti: “Con lui sono molto contenta. Per scaramanzia cerco di tenere i piedi per terra, ma la testa è tra le nuvole. E’ sicuramente un bell’uomo ed è brillante, ma la cosa che mi ha colpito di più è la sua purezza e il suo essere buono”. E poi del suo sogno di diventare madre: “Lo sogno da sempre. Accanto a Giulio viene naturale pensarci perché anche a ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 26 marzo 2021) Ai microfoni del talk showrivela ildimadre Domani, sabato 27 marzo, in esclusiva al’onorevolesiin un’intervista ritratto. Parla dell’amore nei confronti di: “Con lui sono molto contenta. Per scaramanzia cerco di tenere i piedi per terra, ma la testa è tra le nuvole. E’ sicuramente un bell’uomo ed è brillante, ma la cosa che mi ha colpito di più è la sua purezza e il suo essere buono”. E poi del suodimadre: “Loda sempre. Accanto aviene naturale pensarci perché anche a ...

Advertising

repubblica : Maria Elena Boschi attacca Andrea Scanzi: 'Si è vaccinato contro le regole, vergogna' - Corriere : Boschi contro Andrea Scanzi: «Lui caregiver, ma quando? Non aveva nessun titolo per vac... - studioerrani : Alviero Martini 1a Classe, Carmens, Fielmann, Gianni Chiarini & The Bridge styled by Benedetta Dell'Orto on… - Novella_2000 : Maria Elena Boschi ospite di Verissimo rilascia alcune scottanti dichiarazioni su Giulio Berruti - zazoomblog : Verissimo Maria Elena Boschi svela il suo più grande desiderio: «Accanto a Giulio viene naturale pensarci» -… -