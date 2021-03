Lotta allo spaccio, la Gdf di Pescara sequestra droga per 100mila euro, indagato 30enne (Di venerdì 26 marzo 2021) Pescara - Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione posta in essere dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara, a contrasto dello spaccio e del traffico di sostanze stupefacenti nel capoluogo adriatico. Questa volta, i Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara, nel corso dei consueti servizi di pattugliamento e perlustrazione nelle aree cittadine centrali e di quelle periferiche più a rischio, nel pomeriggio del 24 marzo, hanno sottoposto a controllo un cittadino italiano 30 enne, residente a Montesilvano (PE), il quale era stato notato con un voluminoso pacco, sulla pubblica via. Insospettiti dall’atteggiamento circospetto del ragazzo, i Finanzieri procedevano ad identificarlo ed a richiedere allo stesso cosa contenesse il pacco. Il giovane rispondeva, in ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di venerdì 26 marzo 2021)- Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione posta in essere dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di, a contrasto delloe del traffico di sostanze stupefacenti nel capoluogo adriatico. Questa volta, i Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di, nel corso dei consueti servizi di pattugliamento e perlustrazione nelle aree cittadine centrali e di quelle periferiche più a rischio, nel pomeriggio del 24 marzo, hanno sottoposto a controllo un cittadino italiano 30 enne, residente a Montesilvano (PE), il quale era stato notato con un voluminoso pacco, sulla pubblica via. Insospettiti dall’atteggiamento circospetto del ragazzo, i Finanzieri procedevano ad identificarlo ed a richiederestesso cosa contenesse il pacco. Il giovane rispondeva, in ...

