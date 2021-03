Lega Serie A ha assegnato a Dazn diritti tv 2021-24 (Di venerdì 26 marzo 2021) Se non è una svolta epocale, ci si avvicina moltissimo. La Lega Serie A ha assegnato i diritti tv del campionato 2021/24 a Dazn, piattaforma di streaming web lanciata in Italia nel luglio 2018: la notizia, che era nell'aria, è diventata ufficiale, come riportano la testata specializzata online Calcio e Finanza e tutti i principali media. Nell`ultima assemblea odierna è arrivato il via libera da parte delle società: sedici voti favorevoli e quattro contrari da parte dei club del massimo campionato.Dazn si è aggiudicata i pacchetti 1 e 3, riporta Calcio e Finanza, per una cifra pari a circa 840 milioni di euro a stagione: trasmetterà quindi sette gare a giornata in esclusiva (pacchetto 1) e tre gare in co-esclusiva (pacchetto 3). Gli unici quattro voti contro l`offerta ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 26 marzo 2021) Se non è una svolta epocale, ci si avvicina moltissimo. LaA hatv del campionato/24 a, piattaforma di streaming web lanciata in Italia nel luglio 2018: la notizia, che era nell'aria, è diventata ufficiale, come riportano la testata specializzata online Calcio e Finanza e tutti i principali media. Nell`ultima assemblea odierna è arrivato il via libera da parte delle società: sedici voti favorevoli e quattro contrari da parte dei club del massimo campionato.si è aggiudicata i pacchetti 1 e 3, riporta Calcio e Finanza, per una cifra pari a circa 840 milioni di euro a stagione: trasmetterà quindi sette gare a giornata in esclusiva (pacchetto 1) e tre gare in co-esclusiva (pacchetto 3). Gli unici quattro voti contro l`offerta ...

