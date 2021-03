Le misure europee per arrivare al 25% di campi bio (di G. Vincenzi) (Di venerdì 26 marzo 2021) (di Giorgio Vincenzi) L’obiettivo della Commissione europea era stato già indicato: aumentare la produzione e il consumo di prodotti biologici per raggiungere il 25% dei terreni agricoli destinati all’agricoltura biologica entro il 2030 (l’Italia è a quota 15,2% della superficie agricola utilizzata). Ieri il commissario per l’Agricoltura Janusz Wojciechowski ha spiegato come stimolare il mercato per raggiungere la quota prefissata. È il piano d’azione per lo sviluppo del settore biologico, allineato al Green Deal europeo e alle strategie Farm to Fork e Biodiversità. Propone 23 azioni strutturate attorno a tre assi: stimolare i consumi, aumentare la produzione e migliorare ulteriormente la sostenibilità del settore. Tra le misure per promuovere il consumo: diffusione di prodotti biologici nelle mense pubbliche e aumento della distribuzione di prodotti ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 26 marzo 2021) (di Giorgio) L’obiettivo della Commissione europea era stato già indicato: aumentare la produzione e il consumo di prodotti biologici per raggiungere il 25% dei terreni agricoli destinati all’agricoltura biologica entro il 2030 (l’Italia è a quota 15,2% della superficie agricola utilizzata). Ieri il commissario per l’Agricoltura Janusz Wojciechowski ha spiegato come stimolare il mercato per raggiungere la quota prefissata. È il piano d’azione per lo sviluppo del settore biologico, allineato al Green Deal europeo e alle strategie Farm to Fork e Biodiversità. Propone 23 azioni strutturate attorno a tre assi: stimolare i consumi, aumentare la produzione e migliorare ulteriormente la sostenibilità del settore. Tra leper promuovere il consumo: diffusione di prodotti biologici nelle mense pubbliche e aumento della distribuzione di prodotti ...

