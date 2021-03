Lazio zona arancione, Toscana Calabria e Valle d'Aosta in rosso (con Veneto e Lombardia): ordinanza Speranza con i nuovi colori (Di venerdì 26 marzo 2021) Lazio in arancione, Valle d'Aosta e Toscana vanno in zona rossa, cosi come la Calabria. Rimangono in zona rossa Veneto e Lombardia. La Campania fa segnare per la prima settimana dati da... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 26 marzo 2021)ind'vanno inrossa, cosi come la. Rimangono inrossa. La Campania fa segnare per la prima settimana dati da...

Advertising

Tg3web : L'indice di contagiosità, l'ormai famigerato Rt, è calato leggermente. E così il Lazio si avvia a tornare in aranci… - fattoquotidiano : L’indice Rt diminuisce, così come l’incidenza dei contagi ogni 100 mila abitanti. E ieri, per la prima volta da set… - eziomauro : Covid, in zona rossa scuole aperte fino in prima media da dopo Pasqua. 'Sospese' le zone gialle fino al 30 aprile.… - kategullo75 : RT @riktroiani: Stando alle ultime notizie sono tre le regioni che passano in #zonarossa: parliamo di #Valledaosta, #Toscana e #Calabria. T… - CasilinaNews : Lazio in zona arancione dal 30 marzo ma in Ciociaria le scuole riapriranno il 6 aprile -