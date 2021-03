Lazio in arancione da martedì 30 marzo, ecco perché (Di venerdì 26 marzo 2021) lo slittamento di un giorno rispetto al passato. ROMA – Lazio in arancione da martedì 30 marzo. Il passaggio da una fascia con più restrizioni ad una con misure meno dure avverrà un giorno dopo rispetto al passato. Uno slittamento fortemente legato all’ordinanza del ministro Speranza valida 15 giorni. La regione è entrata in zona rossa nella notte tra il 14 e il 15 marzo e uscirà ufficialmente nella notte tra il 29 e il 30 dello stesso mese. Per questo motivo la nuova ordinanza entrerà in vigore ufficialmente il martedì. Speranza: “Il Lazio migliora, diventerà arancione” A confermare il passaggio in arancione del Lazio è stato lo stesso ministro Speranza in conferenza stampa e riportato dall’Ansa: “La ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 26 marzo 2021) lo slittamento di un giorno rispetto al passato. ROMA –inda30. Il passaggio da una fascia con più restrizioni ad una con misure meno dure avverrà un giorno dopo rispetto al passato. Uno slittamento fortemente legato all’ordinanza del ministro Speranza valida 15 giorni. La regione è entrata in zona rossa nella notte tra il 14 e il 15e uscirà ufficialmente nella notte tra il 29 e il 30 dello stesso mese. Per questo motivo la nuova ordinanza entrerà in vigore ufficialmente il. Speranza: “Ilmigliora, diventerà” A confermare il passaggio indelè stato lo stesso ministro Speranza in conferenza stampa e riportato dall’Ansa: “La ...

