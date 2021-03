La curva si stabilizza | circa 700 i pazienti covid ricoverati negli ospedali di Monza e Brianza

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : curva stabilizza

MonzaToday

Ormai la situazione si è assestata. I ricoveri covid negli ospedali di Monza e Brianza dall'inizio della settimana si sono pressoché stabilizzati intorno a quota 700 ; così come altrettanto in linea ...... il calo si, ed i prezzi scendono con minore velocità. Per quanto riguarda il Samsung Galaxy S21 Plus , la svalutazione appare meno importante durante questo primo periodo, ma la...Indice in significativa frenata da inizio settimana: possibile un allentamento della stretta dopo Pasqua. Decisivi i prossimi giorni per scendere sotto la soglia di 250 positivi ogni 100mila abitanti ...Secondo Massimo Galli l'Italia non ha ancora raggiunto il picco dei contagi: per questo è necessario mantenere la massima cautela.