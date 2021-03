(Di venerdì 26 marzo 2021) Nelsono stati iscritti in anagrafe per nascita 404.104 bambini. A rilevarlo è l'nel report "La dinamica demografica durante la pandemia covid-19-anno" L'articolo .

Advertising

istat_it : Dinamica demografica durante la pandemia covid-19. Nel 2020 nuovo minimo storico di nascite (404 mila) dall’unità d… - repubblica : ?? Istat: nel 2020 minimo storico di nascite dall'unita' d'Italia, mai cosi' tanti morti dal dopoguerra. Calo di 384… - Agenzia_Ansa : Mai così poche nascite in Italia, il minimo dall'Unità #ANSA - orizzontescuola : Istat: minimo storico nascite dall’Unità d’Italia, nel 2020 -3,8% - Ultron65 : RT @Agenzia_Ansa: Mai così poche nascite in Italia, il minimo dall'Unità #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Istat minimo

Covid:, nascite alstorico per l'Italia dall'Unità. Nel 2020 si registra un nuovostorico di nascite dall'unità d'Italia, e un massimo storico di decessi dal secondo dopoguerra. - 3,8% la ...Nel 2020 si è registrato un nuovostorico di nascite dall'Unità d'Italia, e un massimo storico di decessi dal secondo ... Al termine dell'anno, osserva l', la popolazione residente era ...ROMA, 26 MAR - Sono Piemonte, Veneto e Trentino-Alto Adige i sistemi economici e sociali più colpiti. Cresce la povertà con ben 369 mila famiglie in più in condizione di disagio economico. Nel 2020, i ...Emma Petitti, presidente dell’Assemblea Regionale e nome in campo nel centrosinistra per le prossime amministrative a Rimini, interviene sul tema delle periferie di Rimini e digitalizzazione, nuove te ...