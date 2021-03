In arrivo la norma per i medici no vax. Draghi: vaccini acqua di fogna? Non l’ha detto uno scienziato… (Di venerdì 26 marzo 2021) medici no vax, il governo pensa a una norma ad hoc per l’obbligo vaccinale. Sugli operatori sanitari non vaccinati “il governo intende intervenire”. Lo annuncia Mario Draghi in conferenza stampa assieme al ministro della Salute Roberto Speranza. “Non va assolutamente bene – ha detto Draghi – che siano a contatto con malati. La ministra Cartabia sta preparando un provvedimento su questo, come è tutto ancora da vedere”. Il pensiero corre ai due cluster collegati a personale sanitario non vaccinato che si sono verificati al San Martino di Genova e al reparto di medicina dell’ospedale di Lavagna dove otto pazienti sono risultati positivi. Positivo anche un infermiere no vax. Per quanto riguarda il caso Genova la Procura indaga per omicidio colposo dopo la morte di un uomo nel reparto di ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 26 marzo 2021)no vax, il governo pensa a unaad hoc per l’obbligo vaccinale. Sugli operatori sanitari non vaccinati “il governo intende intervenire”. Lo annuncia Marioin conferenza stampa assieme al ministro della Salute Roberto Speranza. “Non va assolutamente bene – ha– che siano a contatto con malati. La ministra Cartabia sta preparando un provvedimento su questo, come è tutto ancora da vedere”. Il pensiero corre ai due cluster collegati a personale sanitario non vaccinato che si sono verificati al San Martino di Genova e al reparto dina dell’ospedale di Lavagna dove otto pazienti sono risultati positivi. Positivo anche un infermiere no vax. Per quanto riguarda il caso Genova la Procura indaga per omicidio colposo dopo la morte di un uomo nel reparto di ...

