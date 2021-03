Imprese e sviluppo sostenibile: Graded entra nel Global compact network Italia (Di venerdì 26 marzo 2021) Promuovere la consapevolezza e l’azione delle Imprese a supporto della sostenibilità: Graded, società napoletana attiva nel settore delle energie rinnovabili, entra nel “Global compact network Italia – GCNI”, organismo che coordina il Global compact delle Nazioni Unite a livello nazionale e che raccoglie più di 18mila aziende di ogni settore e dimensione provenienti da oltre 160 Paesi del mondo, 388 soltanto in Italia. Il ruolo del network è quello di affiancare le aziende Italiane nell’integrare i Dieci Principi del Patto Globale delle Nazioni Unite – relativi a diritti umani, standard lavorativi, tutela dell’ambiente e lotta alla corruzione – all’interno della ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 26 marzo 2021) Promuovere la consapevolezza e l’azione dellea supporto della sostenibilità:, società napoletana attiva nel settore delle energie rinnovabili,nel “– GCNI”, organismo che coordina ildelle Nazioni Unite a livello nazionale e che raccoglie più di 18mila aziende di ogni settore e dimensione provenienti da oltre 160 Paesi del mondo, 388 soltanto in. Il ruolo delè quello di affiancare le aziendene nell’integrare i Dieci Principi del Pattoe delle Nazioni Unite – relativi a diritti umani, standard lavorativi, tutela dell’ambiente e lotta alla corruzione – all’interno della ...

