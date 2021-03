Il commissario Ue | ' A fine maggio avremo un quinto vaccino europeo'

(Di venerdì 26 marzo 2021) Il Consigliodi ieri, seppur non ha dato gli esiti di uno sblocco parziale o totale della situazione ingessata dei vaccini in Europa, pare però aver dato un'accelerata sulle prospettive di ...

Advertising

fattoquotidiano : Se vuole arrivare a 50mila vaccinazioni al giorno a fine aprile, il commissario straordinario dovrà intervenire sul… - LanzoIgor : RT @globalistIT: - globalistIT : - amargura1234 : @TucciTuccio @mrovinelli Il commissario di prima che fine ha fatto? ?????? - _Sazed : RT @IMillilitro: La Lega che governa in Umbria. Il commissario all'emergenza Covid: 'Noi pensiamo per la maggior parte dei pazienti fragili… -

Ultime Notizie dalla rete : commissario fine

ciociariaoggi.it

... attualmente in rolling review all'Ema insieme a Novavax e Sputnik), credo in giugno omaggio". E la nostra battaglia è ora", conclude ilfrancese, a capo della Task Force Ue per la ...... stiamo lavorando con ilFigliuolo, con ilad acta, non c'è da rispondere, ... ma " ha concluso il capo della Protezione civile - la programmazione fino amarzo e metà ...Il commissario europeo all'Industria Thierry Breton si riferisce a CureVac che attualmente è in rolling review all'Ema ...AstraZeneca deve prima onorare i patti, solo dopo si potrà riparlare di export. Dopo avere raccolto anche il sostegno dei capi di Stato e di governo europei, Bruxelles non arretra nello scontro con la ...