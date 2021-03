I cosmetici nelle sfumature viola dal Dna relax’n’cool di cui abbiamo bisogno

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 26 marzo 2021) Rosso come l’amore e blu come la libertà: la combo delle cose più belle della vita è indiscutibilmente viola. Sia in sfumature pastello che luminose, questo colore rappresenta ora l’alternativa più fashion al romantico e instagrammabile rosa, garantendo un tocco di audacia in più. In epoca di pandemia, poi, il suo Relax Factor lo porta a essere di diritto la tonalità da inserire subito nella beauty routine e su cui puntare se si è in cerca di staccare la spina da tutto quello che succede (ahinoi) intorno. Il 26 marzo è, tra l’altro, il Purple Day, una giornata dedicata alla sensibilizzazione nei confronti dell’epilessia, che fornisce non solo un importante spunto di riflessione, ma anche il pretesto per parlare di un colore dal Dna leggero e malinconico allo stesso tempo, che va dritto al cuore di tutte le beautyhaolic.