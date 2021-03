Golf | Daniel van Tonder vince il Kenya Savannah Classic 2021! Superato Janewattananond al playoff | Bertasio in top-10

(Di venerdì 26 marzo 2021) Il programma anticipato (martedì-venerdì) del2021 si è appena concluso con uno spettacolare duello al, dove il sudafricanovanha avuto la meglio alla terza buca sul thailandese Jazz Janewattanond. Entrambi iisti stavano cercando oggi la loro prima vittoria della carriera sul circuito dello European Tour, elemento che ha reso ancora più emozionante e carico di tensione l’atto conclusivo. I due avversari hanno terminato il torneo sul -21, con un giro in -7, con vanche ha saputo trovare un decisivo birdie alla 18 grazie a un putt mostruoso da lontano, così il match si è deciso proprio sull’ultima buca del percorso, ripetuta più volte per decretare un vincitore. Alla prima di spareggio il ...

A Nairobi van Tonder con un parziale di 64 , grazie a tre eagle, altrettanti birdie e due bogey, ha raggiunto quota - 13 portandosi in testa. Nel secondo appuntamento dell'European Tour in ...Il programma anticipato (martedì-venerdì) del Kenya Savannah Classic 2021 si è appena concluso con uno spettacolare duello al playoff, dove il sudafricano Daniel van Tonder ha avuto la meglio alla ter ...Il sudafricano si trova al comando con tre colpi di vantaggio a 18 buche dal termine del Savannah Classic, gara dell'European Tour, e proverà a ottenere la seconda vittoria consecutiva in Kenya. Berta ...