Giuliano Sangiorgi canta Dante | il leader dei Negramaro “torna a scuola” per una buona causa

(Di venerdì 26 marzo 2021)per ildì. Ildeiomaggia il Sommo Poeta a 700 anni dalla sua scomparsa, nel giorno che coincide con quello che gli studiosi identificano come l’inizio del viaggio ultraterreno che ha portato alla scrittura della Divina Commedia.e mette in musica un passaggio del V Canto dell’Inferno della Divina Commedia per omaggiareAlighieri attraverso alcuni versi del celebre testo su Paolo e Francesca. Il video è stato condiviso sui social daed è diventato virale; è nato come un regalo dell’artista agli alunni del suo ex liceo classico Giuseppe ...

'Dante ci dice: ci riabbracceremo' leggi anchedei Negramaro canta Dante per gli alunni del liceo 'La speranza è una certezza per Dante. Non è toccata dal dubbio', ha detto ancora ...Sangiorg i, leader dei Negramaro, mette in musica un passaggio del V Canto dell'Inferno ... Un omaggio al sommo poeta nel giorno del 700esimo anniversario della sua scomparsa, in cui...Lavoratori del trasporto pubblico locale in sciopero oggi e per 24 ore. Lo sciopero, confermato dai sindacati di categoria, si svolgerà nel rispetto delle ...Giuliano Sangiorgi dei Negramaro canta i versi della Divina Commedia dedicati a Paolo e Francesca in occasione del Dantedì. "Sembra una poesia contemporanea, ma al liceo non mi piaceva studiarlo, oggi ...