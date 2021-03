Ginnastica ritmica, la Coppa del Mondo riparte da Sofia. L’Italia con Baldassarri e Raffaeli (Di venerdì 26 marzo 2021) Nel weekend si disputa la prima tappa della Coppa del Mondo 2021 di Ginnastica ritmica. Sarà la Armeec Arena di Sòfia (Bulgaria) a tenere a battesimo la competizione internazionale, a cui purtroppo le Farfalle italiane non parteciperanno. La nostra Nazionale dovrebbe rientare in gara il prossimo 9 maggio, dopo un anno e mezzo di assenza dalle gare. A tenere alto il tricolore saranno due individualiste ovvero Milena Baldassarri, già qualificata alle Olimpiadi, e la giovane Sofia Raffaeli, alla sua prima uscita internazionale da seniore. Baldassarri ha commentato ai microfoni della FederGinnastica: “Sono molto contenta di ritrovarmi in questo impianto dove ai Mondiali del 2018 vinsi l’argento al nastro. Che bello tornare a gareggiare! Ho ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 marzo 2021) Nel weekend si disputa la prima tappa delladel2021 di. Sarà la Armeec Arena di Sòfia (Bulgaria) a tenere a battesimo la competizione internazionale, a cui purtroppo le Farfalle italiane non parteciperanno. La nostra Nazionale dovrebbe rientare in gara il prossimo 9 maggio, dopo un anno e mezzo di assenza dalle gare. A tenere alto il tricolore saranno due individualiste ovvero Milena, già qualificata alle Olimpiadi, e la giovane, alla sua prima uscita internazionale da seniore.ha commentato ai microfoni della Feder: “Sono molto contenta di ritrovarmi in questo impianto dove ai Mondiali del 2018 vinsi l’argento al nastro. Che bello tornare a gareggiare! Ho ...

Sofia - Prova pedana superata. Le individualiste azzurre sono pronte a volare. Le finali di domenica in diretta su La7d Ha preso il via all'Arena Armeets di Sofia la prima tappa della World Cup 2021 di Ginnastica Ritmica, manifestazione qualificante per i Giochi Olimpici di Tokyo. Il cammino per la finalissima di Pesaro inizia dai Balcani, per proseguire poi a Tashkent in Uzbekistan il 18 aprile, a ...

