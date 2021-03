Emanuel Caserio commosso nel ricordare il fratello morto: “Grazie a lui sono stato preso al Paradiso delle signore” (Di venerdì 26 marzo 2021) Nella puntata del 25 marzo di Oggi è un altro giorno è stato intervistato l’attore che interpreta Salvatore Amato nel Paradiso delle signore. Il ragazzo ha affrontato svariati argomenti, dalla soap alla sua vita privata. Ad un certo punto, poi, l’attenzione di Emanuel Caserio è finita sul tragico lutto che ha scombussolato la sua adolescenza, ovvero, la morte del fratello. Il giovane ha ripercorso alcuni di quei momenti orribili ed ha fatto anche una confessione inaspettata. Stando a quanto trapelato, infatti, pare ci sia stato lo zampino del piccolo Edoardo dietro la sua assunzione come attore della soap opera di Rai 1. Il retroscena sul Paradiso delle signore Emanuel ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 26 marzo 2021) Nella puntata del 25 marzo di Oggi è un altro giorno èintervil’attore che interpreta Salvatore Amato nel. Il ragazzo ha affrontato svariati argomenti, dalla soap alla sua vita privata. Ad un certo punto, poi, l’attenzione diè finita sul tragico lutto che ha scombussolato la sua adolescenza, ovvero, la morte del. Il giovane ha ripercorso alcuni di quei momenti orribili ed ha fatto anche una confessione inaspettata. Stando a quanto trapelato, infatti, pare ci sialo zampino del piccolo Edoardo dietro la sua assunzione come attore della soap opera di Rai 1. Il retroscena sul...

