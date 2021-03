Effetto pandemia: in Italia gli attacchi contro i protocolli di accesso remoto aumentano del 333% (Di venerdì 26 marzo 2021) A metà marzo dello scorso anno, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato ufficialmente che il mondo stava affrontando una vera e propria pandemia, e i diversi Paesi si sono affrettati ad adottare misure per arginare la diffusione del virus. Uno dei provvedimenti più comuni utilizzati per combattere la pandemia è stato il passaggio delle aziende al lavoro da remoto. Il tempo per compiere questa transizione non è stato molto e questo non ha consentito alle aziende di poter adottare misure di sicurezza adeguate e le ha rese vulnerabili a una serie di nuovi rischi per la sicurezza. Tra questi, i più comuni sono stati gli attacchi contro i protocolli utilizzati dai dipendenti per accedere alle risorse aziendali da remoto. RDP è forse il più popolare remote ... Leggi su analisideirischinformatici (Di venerdì 26 marzo 2021) A metà marzo dello scorso anno, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato ufficialmente che il mondo stava affrontando una vera e propria, e i diversi Paesi si sono affrettati ad adottare misure per arginare la diffusione del virus. Uno dei provvedimenti più comuni utilizzati per combattere laè stato il passaggio delle aziende al lavoro da. Il tempo per compiere questa transizione non è stato molto e questo non ha consentito alle aziende di poter adottare misure di sicurezza adeguate e le ha rese vulnerabili a una serie di nuovi rischi per la sicurezza. Tra questi, i più comuni sono stati gliutilizzati dai dipendenti per accedere alle risorse aziendali da. RDP è forse il più popolare remote ...

