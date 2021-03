Draghi riapre le scuole fino alla prima media e annuncia una legge per obbligare al vaccino gli operatori sanitari

(Di venerdì 26 marzo 2021) Mariole. Dopo la riunione della Cabina di regia del governo a Palazzo Chigi il presidente del Consiglio si presenta in conferenza stampa perre che ledalle elementaririapriranno.apre leIl premier ha fatto sapere che la commissione europea amplierà i criteri dello stop all’export per i vaccini. E ha aggiunto che dopo che l’Italia è stata laa bloccarlo ora l’attenzione è di tutti i paesi membri. “Il criterio enunciato ...

Advertising

ilriformista : Il premier inchioda le Regioni: 'Alcune trascurano i loro anziani in favore di gruppi che vantano priorità probabil… - fanpage : ?? Draghi riapre le scuole - liliaragnar : Correggo?? #Draghi 'si riapre solo quando lo dico io' - iISud24 : Covid-19, riapre solo la scuola. Draghi: «Misure necessarie». Ma la Lega minaccia #26Marzo #Draghi #Governo… - jabbaTM : RT @AndFranchini: È andata esattamente come dice la Cerami ieri #garavaglia ha detto ad “Aprile si riapre tutto” #Draghi oggi ha fatto l’es… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi riapre

Cabina di regia, fino al 30 aprile niente zone gialle, mala scuola La scuola resterà aperta dopo Pasqua anche in zona rossa, ma solo fino alla prima ...convocata questa mattina da Marioc'..."La soluzione non è il blocco dell'export", ha detto, "questo va chiarito, la soluzione è la produzione dei vaccini". Il premier ha escluso la possibilità di rivedere le quote di distribuzione ...Lo ha detto durante una conferenza stampa a Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio Mario Draghi. La decisione sarebbe quella di aprire asili nidi, elementari e prima media già a partire da dopo Pas ...A una domanda sulle riaperture delle attività dopo Pasqua, nuovamente sollecitata stamane dal leader della Lega, Matteo Salvini, Draghi ha risposto: "Se riaprire o no dipenderà dai dati" dei contagi, ...