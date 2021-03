Draghi:?le scuole riapriranno in zona rossa fino alla prima media, non esclusi cambi in corsa del decreto (Di venerdì 26 marzo 2021) Scetticismo su Sputnik. «È vaccino in due dosi, a differenza di Johnson & Johnson, e non si prevede che l'Ema si pronunci prima di tre o quattro mesi. Se va bene il vaccino sarebbe disponibile nella seconda parte dell'anno». Il governo interverrà con un decreto sugli operatori sanitari che rifiutano di vaccinarsi Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 26 marzo 2021) Scetticismo su Sputnik. «È vaccino in due dosi, a differenza di Johnson & Johnson, e non si prevede che l'Ema si pronuncidi tre o quattro mesi. Se va bene il vaccino sarebbe disponibile nella seconda parte dell'anno». Il governo interverrà con unsugli operatori sanitari che rifiutano di vaccinarsi

RobertoBurioni : Presidente Draghi, Ministro Speranza, di nuovo focolai in ospedali causati da sanitari che rifiutano le vaccinazion… - meb : Un’ottima notizia dal Presidente #Draghi: dopo Pasqua riapriranno, anche in zona rossa, tutte le #scuole fino alla… - NicolaPorro : Guardate cosa ha detto il premier #Draghi in conferenza stampa. Ormai è inutile sperare in meno #lockdown da dopo P… - Fernyiron : @Michele_Anzaldi @ItaliaViva Tutti dicono che Draghi è un fuoriclasse...Certo lo è per le banche e per i garantiti??… - jimmomo : RT @jimmomo: +++E comunque, mentre Draghi e Speranza annunciavano la riapertura delle scuole, il Tar Lazio sospendeva l'efficacia del Dpcm… -