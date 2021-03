Dopo Pasqua aprono le scuole in zona rossa, ma non tutte (Di venerdì 26 marzo 2021) Lo riporta Today . Asili nido, elementari e prima media, quindi, potranno ripartire Dopo le festività di Pasqua. 'Il ministro Bianchi sta lavorando sulla riapertura, in alcuni casi sarà possibile ... Leggi su veneziatoday (Di venerdì 26 marzo 2021) Lo riporta Today . Asili nido, elementari e prima media, quindi, potranno ripartirele festività di. 'Il ministro Bianchi sta lavorando sulla riapertura, in alcuni casi sarà possibile ...

Advertising

NicolaPorro : Guardate cosa ha detto il premier #Draghi in conferenza stampa. Ormai è inutile sperare in meno #lockdown da dopo P… - meb : Un’ottima notizia dal Presidente #Draghi: dopo Pasqua riapriranno, anche in zona rossa, tutte le #scuole fino alla… - AnnalisaChirico : Dopo Pasqua dovrà esserci un cambio di passo: chiudere è facile, è stata la specialità del governo precedente. Quel… - patriziadegioia : RT @meb: Un’ottima notizia dal Presidente #Draghi: dopo Pasqua riapriranno, anche in zona rossa, tutte le #scuole fino alla prima media. Co… - patriziadegioia : RT @marcodimaio: #Draghi annuncia riapertura delle #scuole fino alla prima media dopo Pasqua, anche in zona rossa. Un’ottima notizia: come… -