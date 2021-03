Deidda FDI | Sardegna zona arancione

(Di venerdì 26 marzo 2021) 'Leggo amareggiato e arrabbiato la decisione dellaine ancora di più perché, ad oggi, non una risposta è stata data alle richieste presentate per controllare i contagi. Non ...

Advertising

FratellidItalia : RT @vocedelpatriota: Sardegna zona arancione, Deidda (FdI): nessuna risposta alla nostra richiesta di aiuto sui controlli Covid e nessuna d… - vocedelpatriota : Sardegna zona arancione, Deidda (FdI): nessuna risposta alla nostra richiesta di aiuto sui controlli Covid e nessun… - FratellidItalia : RT @FDI_Parlamento: Deidda (FdI): grazie alla Brigata Sassari per la donazione di sangue e plasma all’ospedale Brotzu di Cagliari https://t… - FDI_Parlamento : Deidda (FdI): grazie alla Brigata Sassari per la donazione di sangue e plasma all’ospedale Brotzu di Cagliari… - zanzi97 : RT @deidda: ?? Grazie al 151° Reggimento della #BrigataSassari che ha stipulato – tramite il Ministero della Difesa e l’azienda ospedaliera… -

Ultime Notizie dalla rete : Deidda FDI

Sardegna Reporter

Non trovo nessuna discontinuità, quindi, con il Governo Conte', duro il commento del Deputato sardo di, Salvatore. "Stiamo facendo i salti mortali, in Sardegna, per controllare i porti e ...I lavori, tra l'altro, prevedono la cancellazione della curva di Marroneddu, rinominata 'curva della morte'', dichiara Salvatore, Deputato diche mesi fa ha presentato un'interrogazione al ..."Per non parlare poi del Dl Sostegni e le cifre ridicole assegnate ai lavoratori: aboliti i codici Ateco, ma non si affronta il tema dei costi fissi e ancora una volta si rinvia il tema della riparten ...Deidda (FDI): "Nessuna risposta alla nostra richiesta di aiuto sui controlli Covid e nessuna discontinuità con il Governo Conte" ...