De Magistris | “Non accetto lezioni da Bassolino | lasciò una città in ginocchio”

Napoli – "Sto preparando un documentario con il quale ricordo ai napoletani come cominciai la campagna elettorale 10 anni fa, quando Bassolino governava la Regione, il Comune e la Provincia". Così il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, chiamato a commentare le recenti dichiarazioni di Antonio Bassolino, candidato a sindaco alle prossime amministrative dice in un'intervista al Vg di Canale21. "C'è un'immagine in cui saltavo tra una montagna di rifiuti che arrivava al primo piano", continua il primo cittadino. Sulle polemiche per la sua candidatura a presidente della Regione Calabria, de Magistris ha ricordato: "Io farò il sindaco fino all'ultimo giorno e, siccome dopo continuerò a fare politica, proverò a diventare presidente della Regione Calabria. Bassolino, mentre ...

