DAZN-Sky: la Lega ha deciso a chi andranno i diritti del prossimo triennio (Di venerdì 26 marzo 2021) Dopo mesi di lunghe trattative, la Lega ha sciolto le proprio riserve decidendo a chi cedere i diritti della Serie A tra DAZN e Sky. DAZN e Sky (Google Images)La notizia era nell’aria da giorni, ma da pochi minuti ha raggiunto i crismi dell’ufficialità. La Lega di Serie A ha assegnato infatti, i diritti tv per i campionati: 21-22, 22-23 e 23-24 a DAZN. In particolare sono state sciolte le ultime riserve di alcuni club e l’offerta è stata accettata con 16 voti a favore contro 4. L'articolo è stato scritto nella sua versione originale sul sito CheNews.it. Leggi su chenews (Di venerdì 26 marzo 2021) Dopo mesi di lunghe trattative, laha sciolto le proprio riserve decidendo a chi cedere idella Serie A trae Sky.e Sky (Google Images)La notizia era nell’aria da giorni, ma da pochi minuti ha raggiunto i crismi dell’ufficialità. Ladi Serie A ha assegnato infatti, itv per i campionati: 21-22, 22-23 e 23-24 a. In particolare sono state sciolte le ultime riserve di alcuni club e l’offerta è stata accettata con 16 voti a favore contro 4. L'articolo è stato scritto nella sua versione originale sul sito CheNews.it.

