Cris Tales si mostra in un nuovo Trailer

Leggi su gamerbrain

(Di venerdì 26 marzo 2021) Oggi, durante il Future Games Show, la Modus Games ha presentato un nuovissimoper, in cui sono stati presentati gli alleati che la protagonistabell incontrerà nel suo viaggio nel tempo. video di oggi ci riproponebell, una maga del tempo appena risvegliata che sta cominciando a imparare come usare i suoi poteri. Gli altri personaggi presentati sono i suoi alleati: Wilhelm, la voce della ragione nel gruppo,topher, Zas e JKR-721, un robot pugile. E ovviamente non dimentichiamoci di Matias, una rana parlante incredibilmente affidabile! Inoltre, in un articolo sul blog della Modus Games, è stato annunciato oggi il grande cast di doppiatori che darà vita al viaggio dibell. Nell’elenco, troviamo una veterana del settore, Kira ...