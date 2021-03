Covid | Matteo Bassetti a La Confessione di Peter Gomez | “Valutazioni sulla prima ondata? Sicuramente anche io ho sbagliato”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 marzo 2021) “abbiamoio ho, però lo abbiamo fatto perché non ci hanno detto tutta la verità dall’altra parte del mondo”. Così il direttore della clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, ospite de ‘La’ distasera alle 22.45 su Nove a proposito degli errori compiuti nella valutazione della portata del Coronavirus. “In questo Paese hannotanti, quasi tutti – ha premesso il direttore de Ilfattoquotidiano.it – Burioni aveva detto che in Italia potevamo stare tranquilli quando era partita la pandemia in Cina e lei, come molti altri, all’inizio pensava che fosse poco più ...