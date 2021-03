Covid, la Campania compra il vaccino russo Sputnik: «Ma lo useremo solo dopo via libera Ema e Aifa» (Di venerdì 26 marzo 2021) La Regione Campania acquisterà il vaccino anti-Covid russo Sputnik. Soresa, società della Regione Campania che svolge il ruolo di centrale degli acquisti dei prodotti destinati... Leggi su ilmattino (Di venerdì 26 marzo 2021) La Regioneacquisterà ilanti-. Soresa, società della Regioneche svolge il ruolo di centrale degli acquisti dei prodotti destinati...

