Advertising

DiMarzio : Adriano #Galliani ha lasciato il San Raffaele, dove era ricoverato in seguito alla positività al #Covid19 - Paroladeltifoso : Covid-19: Galliani è stato dismesso dall’ospedale - serieB123 : Covid, Galliani dimesso: 'Grazie a infermieri e medici' - ansa_lombardia : Covid, Galliani dimesso: 'Grazie a infermieri e medici' - sportmediaset : #Monza, #Galliani dimesso dall'ospedale. L'ad del club brianzolo torna a casa dopo due settimane al San Raffaele pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Galliani

MILANO - L'ad del Monza e senatore di Forza Italia, Adriano, è stato dimesso dall'ospedale San Raffaele di Milano, dove era stato ricoverato in seguito alla positività al- 19 . "Sono stato due settimane ricoverato in quella che vista da fuori ...è stato ricoverato due settimane perAdrianocirca un mese fa aveva contratto il, gli era stato consigliato considerate le sue condizioni di rimanere in isolamento ...Il Monza, e tutto il mondo del calcio, può tirare un sospiro di sollievo per Adriano Galliani, ad del club brianzolo, dopo essere stato per tre decenni amministratore delegato del ...Adriano Galliani ha annunciato di essere stato dimesso dall'ospedale dove era stato ricoverato dopo la positività al Covid-19. Il suo messaggio tramite il ...