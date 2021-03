Coppa del Mondo, top ten per Luca Tomasoni nella sprint di Madonna di Campiglio (Di venerdì 26 marzo 2021) Appuntamento con il podio ancora una volta rimandato per Luca Tomasoni che ha aperto le finali di Coppa del Mondo di sci alpinismo con una top ten. Il 18enne di Castione della Presolana ha infatti chiuso la sprint di Madonna di Campiglio in settima posizione, confermandosi fra i migliori Under 20 a livello mondiale. A trionfare sulle nevi delle Dolomiti di Brenta è stato lo svizzero Matteo Favre che si è messo alle spalle il valtellinese Rocco Baldini, apparso in crescita dopo le ultime uscite. A livello azzurro ottima prestazione anche per Samantha Bertolina e Lisa Moreschini che hanno sfiorato il successo nella prova femminile. La 20enne di Valfurva e la coetanea di Pejo si sono dovute arrendere all’elvetica Caroline Ulrich cogliendo rispettivamente ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 26 marzo 2021) Appuntamento con il podio ancora una volta rimandato perche ha aperto le finali dideldi sci alpinismo con una top ten. Il 18enne di Castione della Presolana ha infatti chiuso ladidiin settima posizione, confermandosi fra i migliori Under 20 a livello mondiale. A trionfare sulle nevi delle Dolomiti di Brenta è stato lo svizzero Matteo Favre che si è messo alle spalle il valtellinese Rocco Baldini, apparso in crescita dopo le ultime uscite. A livello azzurro ottima prestazione anche per Samantha Bertolina e Lisa Moreschini che hanno sfiorato il successoprova femminile. La 20enne di Valfurva e la coetanea di Pejo si sono dovute arrendere all’elvetica Caroline Ulrich cogliendo rispettivamente ...

