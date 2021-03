Chiese aperte per le celebrazioni, no riti della settimana santa (Di venerdì 26 marzo 2021) Per la Domenica delle Palme si sconsiglia lo scambio di ramoscelli d'ulivo e per Pasqua la Cei invita i sacerdoti a tenere più messe in una giornata Messa di Pasqua: ecco le regole per i fedeli su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 26 marzo 2021) Per la Domenica delle Palme si sconsiglia lo scambio di ramoscelli d'ulivo e per Pasqua la Cei invita i sacerdoti a tenere più messe in una giornata Messa di Pasqua: ecco le regole per i fedeli su Notizie.it.

Advertising

CronacheMc : MACERATA - La diocesi si prepara per la Settimana Santa, ancora una volta anomala. Chiese aperte per le celebrazion… - salvospampinato : RT @AlfaAzraelOmega: #Fiorello replica a #Salvini su chiese aperte a #Pasqua: 'Puoi pregare pure... - OmarSarcinella : @robersperanza Qualcuno mi può spiegare perché io barbiere sono chiuso,e le Chiese sono aperte,con tanto di funzioni in presenza!!!!?????? - cristinascat10 : RT @Manuel_Real_Off: E le Chiese sempre aperte.. - MaryPayne9444 : RT @Manuel_Real_Off: E le Chiese sempre aperte.. -