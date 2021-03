Chi è Miryea Stabile Isola Dei Famosi? Età, Fidanzato, Pupa e Instagram (Di venerdì 26 marzo 2021) Miryea Stabile è un influencer e graphic designer di Brescia di 23 anni, nota per aver vinto La Pupa, Il Secchione e Viceversa 2021 in coppia con il secchione Marini. Attualmente Miryea è una dei naufraghi concorrenti de L’Isola dei Famosi 2021, Chi è Miryea Stabile? Nome: Miryea Stabile Soprannome: Mirea Età: 23 anni Segno Zodiacale: Vergine Data di nascita: 16 settembre 1997 Luogo di nascita: Brescia Altezza: non disponibile Peso: non disponibile Tatuaggi: Nessun Tatuaggio visibile Profilo Instagram Ufficiale: @MiryeaStabile Profilo Tik Tok: @MiryeaStabile Seguici sul nostro profilo Instagram ... Leggi su chiecosa (Di venerdì 26 marzo 2021)è un influencer e graphic designer di Brescia di 23 anni, nota per aver vinto La, Il Secchione e Viceversa 2021 in coppia con il secchione Marini. Attualmenteè una dei naufraghi concorrenti de L’dei2021, Chi è? Nome:Soprannome: Mirea Età: 23 anni Segno Zodiacale: Vergine Data di nascita: 16 settembre 1997 Luogo di nascita: Brescia Altezza: non disponibile Peso: non disponibile Tatuaggi: Nessun Tatuaggio visibile ProfiloUfficiale: @Profilo Tik Tok: @Seguici sul nostro profilo...

Advertising

Giorgia88745514 : Scelta very difficult chi ELIMINATE? #isola #isoladeifamosi #IlaryBlasi #vera #awe #mirilla #Miryea #DayaneMello… - nontrovounick_ : ok sono qui per dirvi chi sono i miei preferiti PER ORA anche se non ve ne può fregar di meno: miryea drusilla ande… - ipernova__ : Raga ma cos'è quest'odio verso Gilles? Solo perché Elettra ha fatto notare che ha chiesto il nome a Miryea? Sono su… - scemochileggeah : @impasticcata Chi? Drusilla e Miryea? - Chiara_Bonati : C’è chi vorrebbe una Miryea sul comodino per risollevargli il lockdown (e la vita pure) e chi mente ?? #Isola -