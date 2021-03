Caso Suarez, Sibilia: «Vogliamo risposte chiare ed evidenti» (Di venerdì 26 marzo 2021) Cosimo Sibilia parla del Caso Suarez chiedendo spiegazioni Cosimo Sibilia, presidente della LND, parla del Caso Suarez relativo all’esame sostenuto a Perugia dall’attaccante. Le sue parole a Radio Marte. «Abbiamo necessità di avere delle risposte certe ed evidenti. E, come ho detto in assemblea federale, abbiamo più volte visto decisioni ribaltate al terzo grado di giudizio. Dobbiamo avere un approfondimento rispetto a quello che c’è ora. Dovremmo raccogliere tutte le sentenze e i precedenti. Serve una riflessione ampia sulla giustizia sportiva, mantenendo però l’autonomia riconosciuta e che deve rimanere». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 marzo 2021) Cosimoparla delchiedendo spiegazioni Cosimo, presidente della LND, parla delrelativo all’esame sostenuto a Perugia dall’attaccante. Le sue parole a Radio Marte. «Abbiamo necessità di avere dellecerte ed. E, come ho detto in assemblea federale, abbiamo più volte visto decisioni ribaltate al terzo grado di giudizio. Dobbiamo avere un approfondimento rispetto a quello che c’è ora. Dovremmo raccogliere tutte le sentenze e i precedenti. Serve una riflessione ampia sulla giustizia sportiva, mantenendo però l’autonomia riconosciuta e che deve rimanere». Leggi su Calcionews24.com

Advertising

ZZiliani : Due casi giuridici rendono thrilling il finale di Serie A: il caso #tamponi-#Lazio a processo domani e il caso… - ZZiliani : Il processo alla #Lazio per il caso #tamponi è cominciato. Più ancora di #Lotito, a rischio inibizione, ad essere p… - ZZiliani : Ma gli juventini che strepitano per il rinvio di #InterSassuolo per #focolaio #Covid sono gli stessi che non hanno… - Maury3112 : RT @ZZiliani: Il processo alla #Lazio per il caso #tamponi è cominciato. Più ancora di #Lotito, a rischio inibizione, ad essere preoccupata… - burakku_buru : RT @ZZiliani: Il processo alla #Lazio per il caso #tamponi è cominciato. Più ancora di #Lotito, a rischio inibizione, ad essere preoccupata… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Suarez Caso Suarez, Sibilia: "Vogliamo risposte chiare ed evidenti" Cosimo Sibilia parla del caso Suarez chiedendo spiegazioni Cosimo Sibilia, presidente della LND, parla del caso Suarez relativo all'esame sostenuto a Perugia dall'attaccante. Le sue parole a Radio Marte. "Abbiamo necessità di ...

Ziliani: 'Casi Lazio e Juventus: possibili penalizzazioni che renderebbero thrilling il finale di campionato' 'Due casi giuridici rendono thrilling il finale di Serie A: il caso tamponi - Lazio a processo domani e il caso Suarez - Paratici . Per il primo si parla di 6 punti di penalità chiesti per la Lazio. ...

Caso Suarez, Sibilia: "Servono risposte certe ed evidenti" Fantacalcio ® Caso Suarez, Sibilia: "Servono risposte certe ed evidenti" Caso Suarez, le parole di Sibilia "Caso Suarez? Abbiamo necessità di avere delle risposte certe ed evidenti. E, come ho detto in assemblea federale, abbiamo più volte visto deci ...

Sibilia: «Caso Suarez? Vogliamo risposte chiare ed evidenti» Cosimo Sibilia, presidente della LND, ha parlato del caso Suarez: ecco le dichiarazioni in merito alla questione relativa all’attaccante Cosimo Sibilia, presidente della LND, ha parlato del caso Suare ...

Cosimo Sibilia parla delchiedendo spiegazioni Cosimo Sibilia, presidente della LND, parla delrelativo all'esame sostenuto a Perugia dall'attaccante. Le sue parole a Radio Marte. "Abbiamo necessità di ...'Due casi giuridici rendono thrilling il finale di Serie A: iltamponi - Lazio a processo domani e il- Paratici . Per il primo si parla di 6 punti di penalità chiesti per la Lazio. ...Caso Suarez, le parole di Sibilia "Caso Suarez? Abbiamo necessità di avere delle risposte certe ed evidenti. E, come ho detto in assemblea federale, abbiamo più volte visto deci ...Cosimo Sibilia, presidente della LND, ha parlato del caso Suarez: ecco le dichiarazioni in merito alla questione relativa all’attaccante Cosimo Sibilia, presidente della LND, ha parlato del caso Suare ...