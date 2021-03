Calciomercato Inter | spunta un nome a sorpresa | affare da 30 milioni

(Di venerdì 26 marzo 2021)L’amministratore delegato Beppe Marotta sta pensando ad unper la trequarti. I dettagli L’, sempre attenta al mercato, sta già studiando le mosse in entrata per la prossima stagione. Secondo quanto riferito da Fichajes.net, l’amministratore delegato Marotta avrebbe messo nel mirino un nuovo profilo. Si tratta di Nabil Fekir, L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Gazzetta_it : C’è un campione che farebbe proprio al caso dell’Inter.... #Tackle di @Vocalelli - Nerazzurrisiamo : - MatteoR2798 : RT @cmdotcom: #Lautaro pronto a firmare il rinnovo, ma #Suning frena l'#Inter #calciomercato - sportli26181512 : Inter, Skriniar: 'Nuovi stimoli grazie a mia figlia, ora manterrò il mio posto': Milan Skriniar, difensore dell'Int… - tackleduro : RT @Gazzetta_it: C’è un campione che farebbe proprio al caso dell’Inter.... #Tackle di @Vocalelli -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

Ho riottenuto un posto all'e credo che lo manterrò. Titoli personali? Non penso a questi obiettivi. Voglio vincere con l'e la Nazionale in primis e voglio essere di aiuto per la squadra'.Secondo quanto riportato da ADN Deportes, il futuro del giocatore sarà ancora all'. Il media cileno avrebbe contattato l'entourage di Arturo Vidal che avrebbe smentito categoricamente le voci di ...Lo studio YouGov ha determinato la classifica dei club più popolari in Cina. Nella top 10 ci sono anche Milan, Roma, Juventus e Inter.Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24 ...