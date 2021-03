Alitalia | anticipata a stasera la decisione di Bruxelles sulla nuova tranche di aiuti Sarà inferiore ai 55 milioni chiesti dal Governo

(Di venerdì 26 marzo 2021) Laterzadi ristori perlegati ai danni subiti per il Covid arriverà già questa sera ma l’importoalla richiesta dell’Italia di 55di euro. E’ quanto si apprende ada fonti vicine al dossier. La cifra di 55era stata riportata nelle scorse settimane dal ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, che aveva assicurato l’ok della vicepresidente della Commissione Ue, Margrethe Vestager., spiegano le fonti, può autorizzare solo l’ammontare che corrisponde ai danni espressamente legati al Covid. Dopo il via libera dell’Ue, ilpotrà sbloccare i ristori per pagare gli stipendi dei dipendenti. I soldi fanno ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Alitalia anticipata

Il Fatto Quotidiano

La bella hostess di, originaria della provincia di Taranto, ha la passione per la moda nel ... sta regalando delle giornate di primaveraa Catania dove Laura D'Amore risiede adesso. ......dalla redazione sabato 27 febbraio in studio a Giuliano Ferrigno in apertura il dossier...e dice se in questa fase emergesse subito concordanza di intenti a quella potrebbe esseree ...Fiumicino – Si terrà alle 0re 11 di domani, venerdì 26 marzo, alle Partenze del T3 dell’aeroporto di Fiumicino, la manifestazione di tutti i lavoratori Alitalia e Cityliner ... aziendale di ...Alta tensione in Alitalia. L’ennesimo rinvio dell’incontro tra i commissari straordinari della compagnia e i sindacati, che avrebbe dovuto tenersi mercoledì 24, ha aumentato il nervosismo. Mancano ris ...