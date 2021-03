Akash Kumar pubblica una foto con gli occhi azzurri da bambino | ma qualcosa non torna

(Di sabato 27 marzo 2021) L’ex naufragounasu Instagram, rispondendo a chi sostiene che abbia cambiato il colore dei suoi: un dettaglio nonsta facendo molto parlare di sé dopo il suo breve percorso all’Isola dei famosi 2021. Oltre ai suoi nomi fittizzi, il bel modello indio-brasiliano sta facendo discutere per un particolare rimasto ancora un mistero: il colore azzuro “ghiaccio” dei suoi. Chi sostiene che siano naturali e chi invece sostiene che abbia cambiato colore dei suoigrazie ad un intervento chirurgico. A sostenere tale ipotesi, pare che sia stato proprio il chirurgo dei vip Giacomo Urtis. Tante segnalazioni da parte del web, in particolare anche da una signora di nome Veronica, proveniente dalla provincia di ...

Advertising

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi. Due i naufraghi al televoto: chi tra Angela… - IsolaDeiFamosi : Il naufrago che deve abbandonare immediatamente l'Isola è Akash Kumar. #Isola ?? - Teresa69845984 : RT @cancro_esaurita: Questo è Akash Kumar...il problema non è se si cambiato o meno il colore degli occhi...il problema sono le continue bu… - __senzaparole__ : RT @checazneso: ? Perché amo Akash Kumar a thread ? - GRJudge_ : RT @BITCHYFit: Akash Kumar: “Questo bambino sono io”, ma la foto è presa da Google -

Ultime Notizie dalla rete : Akash Kumar

ilmattino.it

torna a parlare dei suoi occhi e questa volta , per togliere ogni dubbio, ha deciso di postare sul suo profilo Instagram una prova che a suo dire dovrebbe mettere tutti a tacere. Si tratta ...poche ore fa ha pubblicato su Instagram una foto di un bambino indiano con gli occhi azzurri con scritto come didascalia " Prima di giudicare informatevi, invidia ". Al mondo del web però ...Akash Kumar e il mistero dei suoi occhi azzurri fanno ancora discutere. Il modello indiano, che continua a sostenere di non essersi sottoposto ad alcun intervento per schiarire le iridi, pubblica una ...Isola famosa La modella di origine indiana mostra un'istantanea e cerca di chiarire l'ombra delle sue iridi pubblicato su 26 marzo 2021 Akash kumar ...