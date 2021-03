Zingaretti | superiori potranno riaprire dopo Pasqua

(Di giovedì 25 marzo 2021) Roma – “In riunione con l’Unita’ Covid Regione Lazio. Da lunedi’ nel Lazio, se #zonaarancione, ripartono le scuole in presenza: asili, elementari e medie.le, garantendo agli studenti di fare il tampone rapido gratuito e senza certificato medico in tutti i drive in della regione #scuolasicura”. Cosi’ in un post su Facebook il presidente della Regione Lazio Nicola

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti superiori

Orizzonte Scuola

Lo ha annunciato su Facebook il presidente della Regione Nicola: "In riunione con l'... Dovranno invece aspettare i ragazzi e le ragazze delle scuole, visto che da giovedì prossimo ...Lo scrive il presidente della regione Lazio, Nicolasu Facebook. 'Dopo Pasqua potranno riaprire le, garantendo agli studenti di fare il tampone rapido gratuito e senza ...Se il Lazio passerà in fascia arancione , da lunedì riapriranno in presenza asili , scuole elementari e medie . Mentre gli ...L’annuncio del governatore su Fb visto che la regione torna in arancione. Tamponi gratuiti per gli studenti da dopo Pasqua ...