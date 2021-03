Zenga e Rosalinda Cannavò a Temptation Island Vip? Andrea interviene (Di giovedì 25 marzo 2021) Andrea Zenga intervistato in Radio da Turchese Baracchi ha parlato pure della possibilità di rivederlo a Temptation Island Vip al fianco di Rosalinda Cannavò dopo la sua precedente esperienza. Zenga e Rosalinda Cannavò a Temptation Island Vip? Un’altra volta Temptation Island? Che faccio l’abbonamento? No no. Falso. Personalmente non lo rifarei più. Poi stiamo insieme... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 25 marzo 2021)intervistato in Radio da Turchese Baracchi ha parlato pure della possibilità di rivederlo aal fianco didopo la sua precedente esperienza.? Un’altra volta? Che faccio l’abbonamento? No no. Falso. Personalmente non lo rifarei più. Poi stiamo insieme... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Zenga e Rosalinda Cannavò a Temptation Island Vip? Andrea interviene - boostlovealways : @beppe755 @rosmelloforeve Non è andare contro ,però è strano e con Zenga è il coinquilino di facciata è una coppia.… - antiproiettili : Comunque io ancora penso a Rosalinda che canta Sincerità prima pensando a Giuliano, poi cantandola a Dayane e infin… - Novella_2000 : Andrea Zenga torna a Temptation Island in coppia con Rosalinda? Arriva la sua risposta - iaia1512 : @Roxly14 Si ma non scordiamoci che in tutto ciò Rosalinda ha dato modo di far parlare in questo modo i giornalisti… -