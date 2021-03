Zapata e il debole per il cibo colombiano | “Italia paradiso gastronomico ma mi mancano alcuni piatti della mia Colombia…”

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 25 marzo 2021) Duvan, attaccante dell'Atalanta, ha concesso un'intervista a LaInterna il canale ufficialeNazionale colombiana per parlaresua esperienza ormai di lunga data inma anche del rapporto con gli attuali tifosiDea., trae tifosicaption id="attachment 935147" align="alignnone" width="870"(getty images)/caption"Vivere inè un'esperienza positiva per me e per la famiglia. Ila volte ci manca,in particolare, ma non posso non ammettere che inabbiamo trovato un vero e proprio. Ogni città e ogni zona ha le sue ...