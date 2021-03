VIDEO Mishina-Galliamov oro nelle coppie ai Mondiali 2021: riviviamo il programma libero (Di giovedì 25 marzo 2021) È una sorpresa il primo responso ai Campionati Mondiali 2021 di pattinaggio artistico, evento in scena questa settimana a Stoccolma, presso l’imponente Ericsson Globe Arena. I russi Anastasia Mishina-Aleksandr Galliamov, al debutto in una rassegna iridata, hanno infatti vinto la medaglia d’oro nella specialità delle coppie, sbaragliando la concorrenza con un programma libero di altissimo livello e complessità. Gli atleti di Tamara Moskvina hanno confezionato una prestazione pressoché perfetta, ricca di passaggi di transizione e ornata da elementi tecnici di pregevole fattura. Splendidi in questo senso i tre sollevamenti, così come i due lanciati triplo rittberger e triplo lutz, per non parlare dei salti in parallelo, della spirale della morte e del triplo twist. Tutti ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 marzo 2021) È una sorpresa il primo responso ai Campionatidi pattinaggio artistico, evento in scena questa settimana a Stoccolma, presso l’imponente Ericsson Globe Arena. I russi Anastasia-Aleksandr, al debutto in una rassegna iridata, hanno infatti vinto la medaglia d’oro nella specialità delle, sbaragliando la concorrenza con undi altissimo livello e complessità. Gli atleti di Tamara Moskvina hanno confezionato una prestazione pressoché perfetta, ricca di passaggi di transizione e ornata da elementi tecnici di pregevole fattura. Splendidi in questo senso i tre sollevamenti, così come i due lanciati triplo rittberger e triplo lutz, per non parlare dei salti in parallelo, della spirale della morte e del triplo twist. Tutti ...

