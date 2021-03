Van Basten | “Aboliamo il fuorigioco per aumentare lo spettacolo del calcio”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 25 marzo 2021) Intervistato da Sky Sports.uk, Marco van, ex leggenda del Milan e delolandese e ex direttore tecnico della FIFA dal 2016 al 2018, dice la sua su comelodel, abolendo, tra le altre cose, il. Queste le parole del cigno di Utrecht: “Sono sempre stato critico circa la regola delperché sono convinto che non sia una buona regola, è una norma che blocca lodel. Vorrei dimostrare che ilè possibile anche senza la regola del. Anzi sono convinto che ilsarebbe migliore senza il. Ilè un gioco fantastico, ma penso ancora che dobbiamo ...