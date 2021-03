Vaccino Sputnik, i ‘dubbi’ di Galli e Crisanti (Di giovedì 25 marzo 2021) Il Vaccino Sputnik è “intelligente, innovativo”. Ma i dubbi non mancano.? Il professor Massimo Galli e il professor Andrea Crisanti rispondono alle domande sul Vaccino russo, da più parti indicato come possibile ‘rinforzo’ per la campagna di vaccinazione in Europa e, in particolare, in Italia. “Inizialmente non c’erano elementi di giudizio. Poi è arrivato un lavoro su Lancet, il Vaccino utilizza 2 vettori virali diversi che probabilmente ne aumentano l’efficacia. E’ un Vaccino intelligente, stimolante anche dal punto di vista scientifico”, dice Galli, responsabile del reparto malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, alla trasmissione Accordi & Disaccordi. L’impiego del Vaccino Sputnik passa per la ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 25 marzo 2021) Ilè “intelligente, innovativo”. Ma i dubbi non mancano.? Il professor Massimoe il professor Andrearispondono alle domande sulrusso, da più parti indicato come possibile ‘rinforzo’ per la campagna di vaccinazione in Europa e, in particolare, in Italia. “Inizialmente non c’erano elementi di giudizio. Poi è arrivato un lavoro su Lancet, ilutilizza 2 vettori virali diversi che probabilmente ne aumentano l’efficacia. E’ unintelligente, stimolante anche dal punto di vista scientifico”, dice, responsabile del reparto malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, alla trasmissione Accordi & Disaccordi. L’impiego delpassa per la ...

