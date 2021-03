Vaccini in Toscana, fragilissimi: perché il portale è andato in tilt. Ora la Regione valuta un nuovo sistema (Di giovedì 25 marzo 2021) L'assessore alla sanità ha chiesto una verifica tecnica sul caos-prenotazioni. E tra le persone che hanno subito il guasto c'è chi annuncia un esposto alla Procura: «In pochi secondo tutti esauriti i posti tra Viareggio, Lucca, Pisa e Massa» Leggi su iltirreno.gelocal (Di giovedì 25 marzo 2021) L'assessore alla sanità ha chiesto una verifica tecnica sul caos-prenotazioni. E tra le persone che hanno subito il guasto c'è chi annuncia un esposto alla Procura: «In pochi secondo tutti esauriti i posti tra Viareggio, Lucca, Pisa e Massa»

