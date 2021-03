Svegliati Amore Mio con Sabrina Ferilli piace a tutti: ascolti altissimi e migliaia di commenti sui social (Di giovedì 25 marzo 2021) È partita con il piede giusto la fiction Svegliati Amore Mio con Sabrina Ferilli, Ettore Bassi e Francesco Arca. Mediaset, con un comunicato stampa fa sapere che: “Ottimo esordio per la serie interpretata da Sabrina Ferilli “Svegliati Amore mio”, leader assoluta della prima serata con 3.814.000 spettatori (4.142.000 nella fascia di prime time) e una share del 16.1% (che sale al 16.65% sul pubblico … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 25 marzo 2021) È partita con il piede giusto la fictionMio con, Ettore Bassi e Francesco Arca. Mediaset, con un comunicato stampa fa sapere che: “Ottimo esordio per la serie interpretata damio”, leader assoluta della prima serata con 3.814.000 spettatori (4.142.000 nella fascia di prime time) e una share del 16.1% (che sale al 16.65% sul pubblico … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

trash_italiano : 'Svegliati amore mio, se tu non ti svegli mamma come fa?' MA HANNO MODIFICATO LA SCENA MADRE #SvegliatiAmoreMio - DiodatoMusic : Visto che me lo state chiedendo in tanti vengo a dirvi che Fai rumore non è nella colonna sonora della fiction “Sve… - AmiciUfficiale : ?? QUESTA SERA su Canale 5 abbiamo tutti un appuntamento speciale con la prima puntata di “Svegliati Amore Mio”, la… - AgenziaOpinione : CANALE 5 – “ SVEGLIATI AMORE MIO “ * PRIMA PUNTATA DEL 24 MARZO 2021, « LA FAMIGLIA SANTORO È TURBATA DAL RIENTRO I… - sassysilvia : svegliati amore mio -