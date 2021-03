Stefania Orlando sulla presunta crisi col marito | “Ho deciso di prendermi un momento per me” | i motivi

(Di giovedì 25 marzo 2021)ha rilasciato un’intervista di recente in cui ha parlato di molte cose della sua vita ed ha menzionato anche lacon ilSimone Gianlorenzi. Da un po’ di giorni, il popolo del web si era reso conto di un certo gelo tra i due protagonisti. Pertanto, in molti avevano cominciato a fare delle domande. Il primo a rompere il silenzioquestione è stato il cantautore, il quale ha smentito l’esistenza di una. Successivamente, poi, ci ha pensato l’ex gieffina a dare qualche informazione in più.e lacon ilNel corso di un’intervista,ha affrontato l’argomento inerente i rumors ...

Advertising

VanityFairIt : Reduce dal successo del «Grande Fratello Vip», Stefania Orlando parla del ritorno alla vita di tutti i giorni, del… - MarioManca : Ho intervistato @stefyorlando e abbiamo parlato di tutto: di #gfvip, di Tommaso, di agenzie immobiliari, di Corrado… - Fabry698 : @carmelitadurso Carissima Barbara, ti seguo su canale 5 da sempre sei bravissima ed hai veramente un grande cuore,… - emanuelefix99 : RT @nonmuntoni: più stefania orlando che si batte seriamente per i diritti lgbt, meno topi che razzolano male e predicano anche peggio - drzofficial1927 : RT @isorrisidiem: Indossate le mascherine e vaccinatevi che quest’estate dobbiamo andare in spiaggia a Fregene a ballare Bandolero di Stefa… -

Ultime Notizie dalla rete : Stefania Orlando

Nel frattempo, proprio in merito a Maria Teresa Ruta ancheha detto la sua intervistata da SuperGuidaTV e, essenzialmente, ha tagliato corto: Io con Maria Teresa non devo chiarire ...Nel corso di un'intervista, l'ex concorrente del Grande Fratello Vipha ripercorso l'esperienza vissuta nella Casa più spiata d'Italia e si è confidata in merito al suo rapporto con il marito Simone Gianlorenzi .smentisce la crisi con ...Loro intanto volano verso Catania. Crisi tra Stefania Orlando ed il marito: la conduttrice smentisce. Qualche giorno fa, tramite social, era arrivata già la smentita di Simone, ma Super Guida Tv ha vo ...Il vincitore del GF Vip e ora opinionista dell’Isola dei Famosi Tommaso Zorzi, ha rivelato in una diretta la data di fine del reality condotto da Ilary Blasi. Una rivelazione che forse non era autoriz ...