Star Wars, Sebastian Stan: "Io interprete di Luke Skywalker? Ci crederei solo se me lo dicesse Mark Hamill!" (Di giovedì 25 marzo 2021) Sebastian Stan ha commentato in modo ironico le ipotesi che in futuro possa interpretare Luke Skywalker nei progetti di Star Wars. Sebastian Stan da tempo è indicato come il possibile interprete di Luke Sywalker nel caso in cui la Lucasfilm decidesse di trovare un attore per raccontare nuove avventure dell'iconico personaggio affidato a Mark Hamill nei progetti della saga. La Star di The Falcon and the Winter Soldier è ora tornato a commentare le ipotesi dei fan, alimentate dall'apparizione del cavaliere jedi nel finale della seconda stagione di The Mandalorian, spiegando in modo ironico quale sarebbe l'unica situazione in cui riuscirebbe a credere alla possibilità di poter ereditare ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 25 marzo 2021)ha commentato in modo ironico le ipotesi che in futuro possa interpretarenei progetti dida tempo è indicato come il possibilediSywalker nel caso in cui la Lucasfilm decidesse di trovare un attore per raccontare nuove avventure dell'iconico personaggio affidato aHamill nei progetti della saga. Ladi The Falcon and the Winter Soldier è ora tornato a commentare le ipotesi dei fan, alimentate dall'apparizione del cavaliere jedi nel finale della seconda stagione di The Mandalorian, spiegando in modo ironico quale sarebbe l'unica situazione in cui riuscirebbe a credere alla possibilità di poter ereditare ...

Advertising

StarWarsIT : Una nuova era nella narrazione di Star Wars... Star Wars: L'Alta Repubblica esplora un tempo in cui i Jedi erano i… - zazoomblog : Star Wars Sebastian Stan: Io interprete di Luke Skywalker? Ci crederei solo se me lo dicesse Mark Hamill! -… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Star Wars, Sebastian Stan: 'Io interprete di Luke Skywalker? Ci crederei solo se me lo dicesse Mark Hamill… - thereyou_are : Consiglio: Star Wars Li guardo in ordine di uscita o inizio da Episodio 1? - SebastianTano90 : @ansiogenaaf Tutti guardano i caschi di Seb e Lewis eh poi ci sono io che notò che è pure mega fan di Star Wars ?? -