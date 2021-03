Serie C, Monopoli-Casertana rinviata a data da destinarsi (Di giovedì 25 marzo 2021) Focolaio Covid-19 al Monopoli, addirittura si contano 23 positivi al virus: è stata rinviata la gara di domenica, che avrebbe visto i pugliesi impegnati contro la Casertana, per la 33a giornata del girone di ritorno. Ecco la nota della Lega Pro: RINVIO GARA – 14a GIORNATA DI RITORNO GARA Monopoli – Casertana DEL 28 MARZO 2021 (Gir. “C”) La Lega Italiana Calcio Professionistico, preso atto – dell’istanza documentale presentata in data 24.03.2021 dalla società Monopoli; – della comunicazione del Dipartimento di Prevenzione – ASL BA pervenuta in data 23.03.2021, nella quale si evidenzia “la presenza di un focolaio epidemico in evoluzione all’interno della Società Sportiva”; in dipendenza di quanto sopradispone che la ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 25 marzo 2021) Focolaio Covid-19 al, addirittura si contano 23 positivi al virus: è statala gara di domenica, che avrebbe visto i pugliesi impegnati contro la, per la 33a giornata del girone di ritorno. Ecco la nota della Lega Pro: RINVIO GARA – 14a GIORNATA DI RITORNO GARADEL 28 MARZO 2021 (Gir. “C”) La Lega Italiana Calcio Professionistico, preso atto – dell’istanza documentale presentata in24.03.2021 dalla società; – della comunicazione del Dipartimento di Prevenzione – ASL BA pervenuta in23.03.2021, nella quale si evidenzia “la presenza di un focolaio epidemico in evoluzione all’interno della Società Sportiva”; in dipendenza di quanto sopradispone che la ...

