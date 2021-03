Serena Dandini contro il femminicidio | in streaming il 31 marzo | per non avere più donne “Ferite a morte”

(Di giovedì 25 marzo 2021) La pandemia, che ha costretto tutti i Paesi del mondo ad adottare misure di lockdown più o meno restrittive, ha solo aggravato un fenomeno che purtroppo non accenna minimamente ad arrestarsi: il. Il dato ha trovato conferma in un report dell’Istat dedicato agli omicidi: nei primi 6 mesi del 2020 la situazione si è ulteriormente aggravata con un numero di femminicidi pari al 45% del totale degli omicidi,il 35% dei primi sei mesi del 2019. Questa percentuale è poi salita al 50% durante il lockdown nei mesi die aprile 2020. Leggi anche › Femminicidi in crescita durante il lockdown: lo conferma l’Istate suoi monologhi sul ...

Lo dice all'ANSA, poco prima di ricevere al Maxxi, in diretta streaming, il Premio ReWriters 2021, assegnato da Rewriters, movimento culturale e community di "riscrittori" dell'..., Pupi Avati, Aldo Cazzullo, Ema Stokholma, Paolo Genovese, Chiara Francini, Gennaro Sangiuliano, Antonio Forcellino sono stati i prestigiosi ospiti che hanno presentato i loro libri ...“Non esiste un metodo per avere successo. In me hanno sempre prevalso l’urgenza, la curiosità e la voglia di abitare sempre in un mondo migliore e condividerlo. Bisogna seguire le proprie passioni, bu ...“L’ironia è stata la mia illuminazione”, le parole della conduttrice e noto volto Rai, nell'evento in diretta streaming presso il MAXXI, Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma “Non esiste u ...