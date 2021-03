Selena Gomez online con “Revelación” (Di giovedì 25 marzo 2021) Selena Gomez online su tutte le piattaforme digitali con “Revelación”, il suo primo album in spagnolo che corona un sogno dell’artista Selena Gomez corona il suo sogno. È su tutte le piattaforme “Revelación”, il primo progetto in spagnolo dell’artista. Un desiderio che, racconta la Dire Giovani (www.diregiovani.it), la cantante ha sempre avuto e che finalmente porta… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 25 marzo 2021)su tutte le piattaforme digitali con “”, il suo primo album in spagnolo che corona un sogno dell’artistacorona il suo sogno. È su tutte le piattaforme “”, il primo progetto in spagnolo dell’artista. Un desiderio che, racconta la Dire Giovani (www.diregiovani.it), la cantante ha sempre avuto e che finalmente porta… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

sourintro : #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli .tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpao… - RainbowItalia : #OraInOnda ? Back To You (Joey Pecoraro Remix) ? Selena Gomez ? Su Radio Rainbow New Italia ?? ? Seguici su… - actlaur : @latinstyls demi lovato e selena gomez - theosIuvr : #gfvip #tzvip #rosmello #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo pretelli giuli… - crepacuori : @khvtya Ti racconto sta cosa da real praticamente quando uscì la canzone era tipo in quinta elementare e c'era na s… -

Ultime Notizie dalla rete : Selena Gomez Com'è il documentario shock su Demi Lovato Leggi anche Demi Lovato: "I dottori mi hanno detto che avevo dai cinque ai dieci minuti di vita" 'Madame' è il disco di una spudorata di talento Da lì l'ingresso, insieme a gente come Selena Gomez o ...

Taylor Swift ha il commento perfetto per il post in cui Selena Gomez dice che le manca Taylor Swift trova sempre le parole giuste! Ieri Selena Gomez ha pubblicato su Instagram delle foto ricordo con la collega e BFF ( e con il suo gatto Benjamin ) e nella didascalia ha fatto sapere quanto le manchi . Ora Tay Tay ha lasciato un ...

Selena Gomez: "Voglio darmi ancora una possibilità prima di ritirarmi dalla musica" Sky Tg24 Chiara Ferragni, la foto della figlia Vittoria fa record di Mi Piace Per quel che riguarda i record di Mi Piace ad un post, a precedere la Ferragni sono Selena Gomez e Billie Eilish. La prima, infatti, nel 2018 pubblicò un post che raggiunse il milione in 13 minuti. Al ...

Selena Gomez e Taylor Swift insieme fanno le gattare. Taylor Swift e Selena Gomez costrette a casa per la pandemia. Regalano dei selfie ai loro fan in pigiama con il gatto.

Leggi anche Demi Lovato: "I dottori mi hanno detto che avevo dai cinque ai dieci minuti di vita" 'Madame' è il disco di una spudorata di talento Da lì l'ingresso, insieme a gente comeo ...Taylor Swift trova sempre le parole giuste! Ieriha pubblicato su Instagram delle foto ricordo con la collega e BFF ( e con il suo gatto Benjamin ) e nella didascalia ha fatto sapere quanto le manchi . Ora Tay Tay ha lasciato un ...Per quel che riguarda i record di Mi Piace ad un post, a precedere la Ferragni sono Selena Gomez e Billie Eilish. La prima, infatti, nel 2018 pubblicò un post che raggiunse il milione in 13 minuti. Al ...Taylor Swift e Selena Gomez costrette a casa per la pandemia. Regalano dei selfie ai loro fan in pigiama con il gatto.